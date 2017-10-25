微信订阅号或改版成信息流 向今日头条施压

根据最近几日的相关爆料和小道消息，微信订阅号呈现方式将迎来重大变化。

改版前，微信的订阅号的推送，是将所有公众号折叠起来，根据推送的时间顺序进行排列，未读的消息会有小红点和未读量提醒。点开公众号名片之后，才是一篇篇推送文章。打开文章至少需要 3 步。

而之后点击订阅号，直接变成一篇篇订阅的文章，不需要点击进入每一个公众号。如此，只要 1 步就可以完成。

换句话说，那就是在未来，订阅号可能会变成信息流。

微信订阅号为什么要改版？

最主要的原因是，现在微信公众号的流量已经被大号绑架了，平台的流动性，也就是从上到下的流通路径已经被堵死了。换句话说，微信公众号经过几年的发展，已经呈现出停滞的状态，这是微信公众号改革的前提和动因。

虽然，微信公众号的申请并没有停止增长，但是流量的分布却呈现出异常畸形的状态。头部的大号，如咪蒙等，牢牢地把控着公众号的流量；而众多其他公众号，即使有很好的内容，但由于错过了前几年的微信公众号增长红利期，并不能得到很好的发展，从而流量也十分有限。倒金字塔式的流量分布，稳定却难以再大幅增长。

简单看一下就知道：微信文章的阅读量来源，主要有三：订阅、朋友圈以及微信群。但这三个渠道面对如此庞大的微信公众号存量来说，还是太窄了。

改版的核心思路，就是将大号和小号同时拉到订阅号这个分发渠道里，以一种相对公平的方式去合理竞争，背后的目的，是让更多的小号能够提升打开率和阅读量，不至于在大号的压迫下，喘不过气来。

为什么要这么做，很简单，打个比方，如果你订阅了一大堆的大号，这些大号一天一推，内容又好，质量又高，在你的平均公众号阅读时间不提升的情况下（也就是总量不变的情况下），那些新出来的质量不错但推送和粉丝不如大号的小号们，显然难以被用户注意到，更别说会被主动传播和分发了。

订阅号打开率偏低是摆在微信团队一直以来非常重要的问题之一。在 2017 年微信第一季度发布的微信公众号数据来看，订阅号平均打开率约为 4%，这个数据似乎并不能让微信团队满意。

所以，在现有的打开率下，即便是用户关注了，在大号的碾压下，多半也不会去点开，相当于流失了。

后面的两个渠道，虽然在文章的二次扩散上起到了很大的作用，但影响范围实在有限。微信的群聊像是一个个被组织起来的小群体，而朋友圈是进行社会化身份适应与自我形象建立的过程。在这两者的影响下，好友间彼此传播，内容、类别趋于一致，很难获取新的文章来源和文章品类，使得文章阅读并不能多次产生几何倍数的增长。

值得注意的是，前不久微信推出了 ” 看一看 ” 这一栏目，不得不说这一栏目的推广实在欠佳，甚至至今还有很多人不知道，或者没有使用这一栏目。

但如果细看，可以发现，” 看一看 ” 已经采用了类似今日头条 feed 流的模式，将文章根据订阅、推荐、好友在看的模式进行推广。这样通过推荐、订阅、阅读习惯加上强大的演算法操作，对文章推广来说意义重大，但在目前的微信体系内，并不太可能会得到大范围的推广和支持。

简而言之，如果将微信改版原因具象化，那么被堵住的浴缸将是很好的比喻。大量的内容如同马上要溢出的水，但出水口（订阅粉丝、朋友圈、群）却异常狭小。如何在水量不减的情况下，增加出水的能力和速度（即承载更多的内容、让更多的小号得到更多的阅读量与流量），这是微信团队应该思考的问题。

改版之后的微信能否疏通出水口，无论是否使用这种模式，都将是未来微信发展重要的节点。

改版之后会怎么样？

一、简化阅读步骤。也就是你不需要点开一个个公众号了。只需要点击一次，打开订阅号界面即可。

二、打破垄断。再一次将所有公众号拉到同一个起跑线上。这无疑会让以内容为王的自媒体获得新一轮发展和竞争。

当然，也可能也会出现以下的情况：

一、取关潮。大家都关注了很多几十条上百条未读的公众号，这些号平时 ” 养在深闺人未识 ” 现在一下子出现在你的信息流里，一些人可能会取关公众号，从而营造更加适合自己阅读的环境。

二、阅读量波动较大。大号的阅读量不会像以前那样，轻松十万 +，而是会出现很大的波动。大号储存的粉丝资源优势，将在这一环境下很难的到有利发挥。

三、微信打击标题党。信息流自身所导致标题党盛行是很多人担忧的事情。但我认为，这一点不值得担心。从去年开始，各大自媒体平台对标题党的惩治措施，以及受众对标题党文章的免疫程度，已经使标题党失去的未来发展的空间。

四、保留旧版入口。改版后，势必会对一些公众号精准阅读的用户有一定影响。全部打散将文章放在一起，无疑会导致用户加大寻找时的时间成本。这一点，微信团队应该有预料，我的猜测，微信在改版的过程中，或许会多保留一个选项，也就是开放新版旧版给用户，让他们自己决定，方便精准阅读的用户。

为什么说是对头条施压

我们知道，今日头条的主要收入，是广告收入，也就是原来百度搜索的蛋糕，头条依靠海量的内容，精准的算法推荐，以及大量的销售人员（据说头条员工中很多是销售），赚了很多钱，今年头条的销售目标应该在 100 亿到 160 亿之间，这已经给百度造成了很大的压力。

头条现在的处境很麻烦，抢了百度的生意所以是百度的敌人，抢了微博的大客户（京东）所以是微博的敌人，抢了腾讯的广告业务所以是腾讯的敌人，之前传出百度收购头条的绯闻，结果头条方面予以强力否认，要么坚持独立发展，要么投靠 BAT。

我相信 BAT 三家私底下应该都跟头条接触过投资的事情，现在腾讯上线 feed 流，相当于在谈判桌上又加了一个筹码，因为订阅号变 feed 流，接下来加上信息流广告是轻而易举的事情，以微信 9 亿月活的体量，头条的用户基数再大，也没办法跟订阅号这个流量黑洞比。

这就好比两个国家在谈判，一个国家在边境上部署了一百万军队待命，随时可以攻击，就问你怕不怕，要是不怂就冒着开战的风险硬抗，要是怂了只能在谈判桌上投降。

如果微信上线了订阅号信息流，相当于直接在头条家门口部署了百万军队，逼迫你认怂，因为这个信号已经非常明显了，微信一旦拥有 ” 看一看 ” 和 ” 订阅号信息流 ” 这两个武器，那么理论上就可以发动对于头条的直接袭击，并且可以把头条打的毫无还手之力。

我不清楚头条和微信是否正在资本的谈判桌上激烈的角力，但我认为官方如此 ” 不小心 ” 释放出这个信息，投石问路的意味要更深，而且，这个石头，是投向头条这边的。

来源：钛媒体