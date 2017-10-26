哈罗单车卖身永安行 行业洗牌加速？

10月24日晚间永安行母公司——常州永安公共自行车系统股份有限公司官网（下称：永安行）发布新闻，近日该公司的参股公司江苏永安行低碳科技有限公司，与上海钧正网络科技有限公司签署了协议，约定低碳科技受让上海钧正网络科技有限公司100%股权，未来低碳科技与钧正科技双方业务将进行合并。上海钧正网络科技有限公司是一家主要经营共享单车业务的公司，经营品牌为哈罗单车。

永安行称，本次交易完成后，将进一步增强低碳科技在共享单车业务的市场竞争力。

重归战场将与第一梯队短兵相接

作为共享单车第一股的永安行虽然成功登陆A股，但是发迹于有桩公共自行车的永安行，在共享单车市场却一直未能分一杯羹。数据显示2016年永安行共享单车业务收入只有36.83万元，在总营收中的占比仅为0.05%。

据了解，永安行前身永安有限最早成立于2010年，并于2013年完成股份改制。长期以来，永安行都以公共自行车系统的研发、销售、建设、运营为核心业务，旨在运用物联网技术在各市县构建绿色交通体系，并通过移动互联网、在线支付、大数据分析等技术手段增强用户体验、提高用户粘性。

2010年~2014年期间，永安行共进行9次增资扩股等验资行为，注册资本已扩增至7200万元，现包括孙继胜、陶安平、上海云峰、上海福弘、深创投等13名股东。

2017年3月份，永安行在招股说明书显示，永安行将终止与蚂蚁金服、深创投等8家机构的增资协议。放缓终止投资进度的原因为近日社会上存在部分对无桩共享单车投放和运营管理提出异议的观点。

据其当时的招股书显示，公司在2月9日召开第一次临时股东大会决议，由蚂蚁金服、深创投等8家机构认购永安行低碳新增注册资本，对永安行低碳公司进行增资，并在3月1日签订投资协议。但此后，永安股份管理层认为社会上对共享单车投放和运营管理尚存异议，此后与上述投资机构再次协商，各方同意放缓投资进度，终止上述投资合作，并签订《终止协议》。

对于共享单车市场，永安股份在当时表示，目前行业中多为创业企业，处于早期投资阶段尚未形成稳定的盈利模式，且社会各界对无桩共享单车无序竞争、投放过度等问题出现一定的争议，因此持续性和发展方向尚有不确定性。

值得一提的是，当时投资机构同意与公司继续保持对无桩共享单车业务的持续关注，待条件和时机成熟重启投资谈判和合作。

9月19日，永安行公告称，全资子公司永安行低碳拟增资扩股，交易完成后，上市公司对永安行低碳的持股比例将由100%下降至38.17%，蚂蚁金服跃升为第二大股东，永安行低碳相应获得的金额为8.1亿元。上市公司将失去对永安行低碳的控制权，永安行低碳将不再列入上市公司合并财务报表范围。

目前来看，并购哈罗单车意味着永安行及其背后的投资机构已经认为条件和时机成熟，即将回归与摩拜ofo短兵相接。

据相关知情人士，除哈罗单车外，小蓝单车以及小鸣单车此前均与永安行沟通过并购事宜，但哈罗单车谈的最早，并且该公司创始团队运营能力最强，因此永安行最终选择了哈罗单车。为此投中网向小蓝单车求证，对方表示并没有接到小蓝单车和永安行有过接洽的信息并且否认会被永安行收购。

坐三望二的哈罗单车

据公开资料显示，上海钧正网络科技有限公司的注册时间为2016年3月4日，去年11月开始哈罗单车在杭州上线运营。创始人兼CEO杨磊，今年29岁，是一名连续创业者，在创办哈罗单车之前，曾创办过到喜啦、爱代驾和车钥匙。联合创始人兼COO韩美，曾在阿里巴巴工作10多年，负责支付宝国际部外卡业务。CTO江伟曾在淘宝、携程任职。该公司合计共获得四轮融资，最后一轮融资消息是由威马汽车领投的B+轮融资，金额为1亿元，历史累计合计融资2亿元。

数据显示，哈罗单车目前在共享单车第二梯队排名靠前，单车投放量超过300万辆，日订单超过700万单，注册用户3000万，主打二三线城市市场，目前已入驻100多个城市。多家市场调研公司均将哈罗单车排在仅次于摩拜与ofo的位置。

昨日晚间，哈罗单车CEO杨磊发内部信确认“哈罗单车与永安行低碳科技有限公司(下称“低碳科技”)合并”，他本人将出任新公司CEO。本次合并完成后，哈罗单车将成为永安行及蚂蚁金服重要的战略合作伙伴，并将在共享单车、共享电单车、共享汽车等业务领域，推动和蚂蚁金服、永安行以及众多合作方的合作。

他表示，与低碳科技业务合并之后，新公司的实际业务将由哈罗单车团队负责，哈罗将获得更加广阔的发展空间和充分的资源支持，这是哈罗单车创业以来做出的最重要和最有价值的决定。蚂蚁金服方面也对此消息进行了确认。

留给第二梯队的时间不多了

今年以来共享单车的洗牌明显加速。今年6月，悟空单车成为首家倒闭的共享单车，3Vbike、町町单车宣布停运或跑路。9月份酷骑单车因押金问题，CEO被罢免，小蓝单车也曝出资金链断裂，押金退还困难问题。

ofo投资人朱啸虎称，目前ofo和摩拜已占据共享单车市场95%的市场份额。这也就说明，剩余几十家共享单车公司在争夺仅剩的5%市场。在此基础上还想再依靠资本持续融资基本已经成为天方夜谭。

除去资本方面的压力，截止目前，据不完全统计共有12个城市已经叫停共享单车。由于长期处于高速发展，部分城市的单车覆盖量已经过度饱和，并且开始暴露出一些问题，这些消息都对处在第二梯队的共享单车创业公司颇为不利。作为第二梯队影响力较大品牌的酷奇单车、小鸣单车以及小蓝单车近期都出现了大量的负面消息，哈罗单车也在此时选择投靠永安行，这一切似乎都在说明一点，留给第二梯队的时间不多了。

来源：投中网 作者：Jackie