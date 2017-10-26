你是否有领导者的潜质，测试一下

不是所有人生来就是一个领导者。虽然有很多有关领导力的书籍会告诉大家，如何成为一个卓有成效的领导者，但环顾我们四周，可能这样的领导者依然是凤毛麟角，更多的是在领导这个岗位上不堪重负者。

为什么会如此?其实一部分原因是，对于那些起初渴望获得领导力的人，他们缺少诚实的自我评估。美国畅销书《可预见的成功》的作家Les McKeown最近在他的博客中提供了3点简单的自我评估的工具。也许你这些评估通过的话，你会是一个潜在的领导者。

1、你只在你不得不做的时候进行领导，不是所有时间。我们一定遇到过这种类型的人，他们必须负责。无论是战略性的头脑风暴，一个顺便举办的篮球游戏，或者一个家庭远足，他们禁不住会把自己放在领导位置上，不顾一切地捍卫这个地位。

总是固执己见，通常不耐烦、并且不断唐突，这些冲在前面的人习惯于别人把他们看成是天生的领导者，不过迟早，对于这种他们自己和其他人的所谓评论，他们开始相信这是真的。

而真实情况是，他们中多数都不是那样的。真正的领导从不假设，每次2个或者更多人在一起时，负责是他们的神圣权利。恰恰相反，一个好领导会在它的每个优点上评估每个情形，他们只在他们的位置、情形，或者这个时刻的需要要求的时候，他们才会负责。

如果你在读上面一段时，有这样一个私下的想法，就是在多数情况下，你是负责的合适人选，你很可能是一个冲锋陷阵者，不是一个领导。

2、你看见的比你做的更多。许多业务主管混淆领导力和行动。他们认为匀速行动会以某种方式产生领导力作为副产品。结果，他们对于领导力的角色越有雄心，他们的势头就变得越激烈。

在他们清醒时，我们这些都是凡夫庶子，他们工作更努力、更快，时间更长。面对那些不能用**解决的情况，他们会产生不耐烦的灰云。他们的一个领导力工具是音量，如果他们认为你不像他们一样工作努力，或者不像他们认为你应该的那样努力，他们的要求会变得越来越多，也越来越尖刻。

你认为这样一种生硬的、一招鲜吃遍天的心态会在一个成熟的组织中，避免我们不惜一切成本的执行成为那种论资排辈的情况，但是你错了。令人难过的是，许多组织，甚至一些财富100的公司，鼓励这样的拍胸脯，准备开火的领导力的概念。

真正的领导理解行动的价值，但这不是他们唯一的工具。事实上，这甚至不是他们主要的工具。好领导比别人看的更多：答案、解决方案、方式、问题、机会、危险。他们知道什么是最重要要做的，但是他们也知道思考、理解、沉思和说明也是同样重要的。

3、你改变人，他们实现结果。A主管实现了目标，过程中他的团队也筋疲力尽。B主管建立一个好团队，但是他们错失了他们的目标。哪一个领导更好?

这是一个错误的二分法。令人难过的是，你会在不同的组织中发现他们。真正的领导是第三选项。这个人建立他们的团队，以致于他们能并且实现目标。

如果在一定程度上，你迷恋结果，你就会操纵和威吓其他人去实现这些结果。也许你会把此看为激励，但却不是。你根本不是在领导，你是在命令。同时，不要认为成为门垫也是领导力，真正的领导力意味着建立目标导向的，强有力的团队。

看完这些，不知道你对自己是否天生是领导已经有答案没有?但是至少你知道你在哪些方面需要改变。

来源：世界经理人