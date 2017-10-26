施展芳：做一个与中国经济同步发展的毕马威人

财会行业是传统古老的行业，但是也要讲创新，比如审计业务，从结果来看只是提供一个报告，但怎么去工作、提供报告的这个过程是可以创新的。

提及财会领域，全球四大会计师事务所可能说是闻名遐迩：毕马威、普华永道、德勤、安永，这四家公司在业内有“四大”之美誉。

“四大”之中，毕马威（KPMG）很早就在中国设立常驻代表机构，并且是首家在中国内地成为获准合资开业的国际会计师事务所，从1992年开始服务中国大陆的企业客户，正因为占领先机和提供给客户专业服务，毕马威在中国市场一直处于领先地位。

“毕马威在中国17个城市设有办事机构，合伙人及员工已经有1万多人，中国区包括香港特别行政区和澳门特别行政区在内，分为四个区域：北京区、上海区、南方区、香港区，给客户提供审计、税务和管理咨询三大块专业服务。”毕马威中国副主席及华南区首席合伙人施展芳介绍说。

因为业务特性，会计师事务所对于公众来说显得有些神秘，其实，从公司运营来说，与我们常见的公司并没有太大差别。

施展芳负责毕马威的华南区业务，《经理人·深商》为此采访了施展芳并从其个人的成长历程来揭示毕马威在中国市场发展的故事。

初心+工作满足感

施展芳于1990年毕业于香港中文大学，学的是工商管理会计专业，巧合的是，施展芳正是在1992年加入毕马威香港办事处的，恰好见证了毕马威在中国市场的快速发展历程，而毕马威进入香港是在1945年。

其实，施展芳对中国大陆有很深的感情，他在福建出生，读完小学后才随家人定居香港。

他中学毕业后报考香港中文大学，目标是学工商管理，当时这个专业是非常难进的，面试时教授问道：你为什么要读工商管理？施展芳回答说：中国大陆刚刚改革开放，我学工商管理来帮助中国大陆发展经济。

“这就是我的初心。我加入毕马威之后，除了做香港的项目，还比较喜欢做中国大陆的项目，服务内地的客户，这么多年来，可以说全中国都跑遍了。”施展芳说。

凭着十二年来出色的工作表现，施展芳于2004年成为毕马威合伙人，并从香港调动到中国大陆分管业务，现在已经成为毕马威中国副主席及华南区首席合伙人。

因为行业的特性，会计师事务所的工作强度很大，出差、加班加点是常有的事，甚至通宵加班，而作为毕马威南方区负责人，施展芳坦承能在这个行业做下去并成为精英，都是非常不简单。在毕马威同样如此。

“一方面是人的性格，这很重要。这个行业业务适不适合你，工作环境适不适合你，同事之间的相处适不适合你，每个人都有自己的选择。”施展芳总结着说：“另一方面是你能不能从工作之中得到满足感。当然薪酬回报也重要，但是如果满足感得不到，那么就只是一份工作而已，不是一份事业，事业是你要奋斗才有的，奋斗过程中是辛苦的痛苦的。我在工作的不同阶段都获得了不同的满足感。”

施展芳举例说，小的项目比如签署了审计报告，会取得满足感，而大的项目比如协助一家公司成功在资本市场上市，整个过程除与上市企业深度合作外，还跟律师、券商投行、资本市场等其他专业人士配合，过程是辛苦的，但可以学到很多东西，帮助企业融资成功是非常开心的。

施展芳不忘帮助中国企业发展之初心，他对中国企业当下面对的困难、挑战和机遇比较了解，并把毕马威的工作当作一份事业。他在企业首次公开募股（IPO）、并购（M&A）和集团重组有丰富经验，对多个行业包括消费品市场、房地产、运输行业的跨国、国有和私人企业客户方面非常熟悉。

最难忘的事

在财会领域，人员的频繁跳槽是非常普遍的。不知不觉地，施展芳在毕马威已经25年了，外人甚至包括新同事都会问到一个问题，就是为什么你在毕马威做了二十多年？

施展芳回答说：“毕马威相对‘四大’来说，跳槽低得多，尤其是审计合伙人，留在毕马威有二三十年的人很普遍，为什么呢？一是工作满足感；二是公司的文化理念跟你是不是一致，是相当重要的因素，毕马威的价值观是毕马威人做人处事的原则，我经常对新同事说，你刚进来还体会不到，可能过了三、四年，你会发现毕马威的人原来这么做事和相处的，我们的行为都是根据价值观潜移默化做下来的，公平公正，我们树立榜样，同事跟同事之间很亲切，像家庭一样；三，毕马威的回报及报酬也相当不错。”

施展芳讲了一个他最难忘的事情。在1994年时，深圳下暴雨引发水灾，当时城市防洪标准低，排水体系不完善，罗湖区地处低洼被水淹了，施展芳正好在深圳做项目，和几个同事要回香港，大家从新都酒店坐用床板绑结成的“船”去罗湖海关，当时的治安很差，有些人跑过来要抢东西，几个男生就手托着手围成一圈，把拿着东西的女生们围在中间，最终协力到达海关大楼。

“这个故事是工作之外的事情，遇到特别的情况。你看到，毕马威人一是团结，互相帮助；二是我们还见证了深圳这个城市的高速发展历程，二十多年来发展那么快那么好。”施展芳说：“我运气也很好，让我来负责毕马威华南区的工作，我和一些企业家都不约而同地说，深圳将来的发展，在中国肯定是第一的。在毕马威的故事很多，无数的通宵、无数同事之间的互相扶持，这个行业你也清楚，很多时候业务会出现很多意外问题，不论是监管、客户等出现问题，我们都会被牵连其中，大家就得快反应地工作，渡过难关。印象最深的是这件发生在深圳的故事，很难忘。”

毕马威在中国有1万多人，华南区则有3000多人，人员主要分布在深圳、广州、佛山和福建，包括有一大批前线人员，还有充足的后台人员，不同岗位对人的能力、性格等要求是不同的，但有三个要求是基本的，一是专业技术要出众，二是性格要适合，三是诚信和遵循毕马威的价值观。毕马威按照不同级别、阶段提供很多培训，除专业技术外，还包括软技术，比如沟通能力、演示能力、穿着礼仪等等。

对新人来说，一是业务技术很重要，新人本身也想学东西，通过参与项目和提高要求，来提高他们的能力。另外就树立榜样，尤其是价值观和行为，来引导新人快速适应和成长。

毕马威还有完善的全球轮岗计划，每年会有2400名表现出色的员工在全球范围内轮岗，中国地区表现出色、工作三年以上的员工可以申请在德国、英国、美国等地区3~36个月的轮岗。

财会行业同样要创新

根据毕马威2016年12月13日公布的其截止2016年9月30日财年的年报，2016年毕马威全球总收入为254.2亿美元，年增长率8%；其中，咨询业务增长迅猛，年增长率高达11.5%，总收入达97.4亿美元，几乎逼近审计101.1亿总收入的规模。

而毕马威亚太地区的增长尤其迅猛，2016年的增长率为9.8%，中国市场的增长率也高达9.2%。

面对激烈的竞争，施展芳认为这个行业未来面临的挑战，在全球都是一样的，不只是毕马威，也不只是中国。他说：“挑战包括：一是人才；第二是创新，我们这个行业是传统古老的行业，也在讲创新，比如审计业务，从结果来看只是提供个报告，但你怎么去工作这个过程，提供报告这个过程是可以创新的，现在还是利用很多人力去做这个事情，但是未来将逐渐利用机器人去做这个事情，我们现在跟一家IT公司进行合作，一部分审计程序由机器人去做，而这些工作精确度完全超越人工。怎么利用科技手段，利用大数据分析等等，来帮助审计，这是相当重要的创新。未来是人跟机器相结合。因为这个行业还需要很多判断的东西。很多常识，这是机器是代替不了的；三是全球化，毕马威本身已经是全球化，这里是指如何帮助中国企业走出去。毕马威成立了一个中国全球业务中心，都是由全球来自中国的合伙人构成的内部组织，这些来自中国的合伙人长期在当地工作，还能讲当地语言，目的是帮助中国企业走出去。中国企业走出去一方面是语言不通，另一方面是不了解当地的文化和法律法规，这些都形成了国际化的困难。毕马威这一块做得不错，像过去三年中国走出国际化的20大企业中，50%以上由毕马威提供专业服务。”

毕马威对客户的选择并不是看大小，而是看潜力。施展芳认为，考察客户主要是看企业家，看其意愿、价值观、管理、性格和诚信度，看看他成功背后的信念，以及如何影响到内部员工和其外部客户。

毕马威也非常重视创新型初创企业，2016年毕马威在北京专门成立一个初创公司服务中心，目的是给一个平台去让这个企业家交流和学习，在财务、税务和管理上给必要的帮助，也希望一些初创企业能真正成长，甚至成为毕马威的付费客户。

与毕马威一同长跑

施展芳的困扰，一是总觉得时间不够，二是觉得知识面不够。

施展芳坦承现在比以前工作更忙，工作强度更大，这个行业的业务就如此，不是靠时间管理就能轻松下来。而现在发展又很快，不是业务层面，而是整个社会的发展太快，新的东西太多，资讯流动又快又广，这是个大挑战。作为领导者，必须要能快速了解、分配好精力、很好地作出判断，因为这会影响到业务发展方向以及资源的配置。

施展芳认为中国的发展潜力很大，而财会领域的市场成长也很快。在布局上，毕马威与中外研究机构一同对中国的政策有进行研究，包括十三五规划、一带一路、粤港澳大湾区等，以求配合产业规划，给客户提供专业的服务。

作为两个孩子的父亲，施展芳十多年来在周末基本上都要陪伴家人，对孩子的兴趣爱好和素质技能的培养都不作刻意要求，孩子的愿意最重要。他认为在工作中要开心，在家里更要开心，这比什么都重要。

施展芳平时最关注两块资讯，一是经济发展变化，尤其是全球的，中国的和美国的，刻意去阅读各种分析和报告，二是科技行业的创新，因为一些创新的应用，可能让工作方式变了，业务重心也可能跟随变化。

施展芳是乐跑的拥趸，他常常每天早上6点多起来跑步，这份坚持，与他在毕马威25年一样，正不断地刷新着记录。

从施展芳身上，我们看到，会计师事务所的人也是一群鲜活的平常人，并不那么神秘，虽然他们精干、智慧。

附文：

毕马威简介

毕马威在中国十六个城市设有办事机构，合伙人及员工约10000名，分布在北京、北京中关村、成都、重庆、佛山、福州、广州、杭州、南京、青岛、上海、沈阳、深圳、天津、厦门、香港特别行政区和澳门特别行政区。毕马威以统一的经营方式来管理中国的业务，以确保我们能够高效和迅速地调动各方面的资源，为客户提供高质量的服务。

毕马威是一个由专业服务成员所组成的全球网络。成员所遍布全球152个国家和地区，拥有专业人员189000名，提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威独立成员所网络中的成员与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联。毕马威各成员所在法律上均属独立及分设的法人。

1992年，毕马威在中国内地成为首家获准合资开业的国际会计师事务所。2012年8月1日，毕马威成为四大会计师事务所之中，首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的成立更早在1945年。率先打入中国市场的先机以及对质量的不懈追求，使我们积累了丰富的行业经验，中国多家知名企业长期聘请毕马威提供专业服务，也反映了毕马威的领导地位。

毕马威的价值观

以身作则 为人表率

上下一心 团队精神

互敬互重 群策群力

实事求是 卓见精辟

开诚布公 言行一致

热心公益 回馈社会

诚信为本 守正不移

■ 文 / 杨俊杰