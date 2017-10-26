引领网贷发展稳中求进 大丰收金融布局下一个五年

在经历五年高速发展后，政策严管中的互联网金融在2017年迎来更具挑战的“下一个五年”，网贷行业如何砥砺奋进、创新前行，成为各界关注的热点。“合规、风控、小而美，是未来的三大主旋律。”多年从事互联网金融战略规划的谢海青曾对媒体表示。

普惠与规范化并行的五年

从2012年的燎原之势，到如今的网贷基本法落地实施，过去的五年，网贷走过一段两级博弈的发展道路。一面是高速发展，中国互联网金融总交易规模在去年已超过12万亿，接近GDP总量的20%，互联网金融用户人数超过5亿，位列世界第一，产业逐渐普及到人们生活的方方面面。另一面则是各项监管密集出拳之下，网贷平台深度洗牌、去伪存真，真正的行业较量刚刚开始。

这种博弈发展，在大多数企业的发展历程中可见一斑。从2014年-2017年，大丰收金融始终践行“风控第一”的原则，以良好的口碑作“代言”，累积十余万忠实的投资用户，3年间平台累计成交额超过20亿元，为用户赚取约1200万元收益。为使投资人合同有效性得到最大保障，大丰收金融与e签宝达成合作，成为业内率先引入电子合同功能的平台之一，而半年后的监管政策中“电子签名”赫然成为P2P运营的硬指标。同时，大丰收金融“小而美”的运营风格经受住了各方的考验，在广东省互联网金融协会的现场考察中平台风控获得协会风控专业人士的高度评价，平台在“首届会员开放日”活动中首次公开项目资料并接受投资人监督的行为也受到投资者的广泛好评……三年来，大丰收金融获得投资人和权威媒体等多方认可，平台获颁中国电子商务协会评定的“中国互联网优秀企业”奖，并跻身中国社科院发布的P2P百强名单之列。

大浪淘沙之后，数以千计如大丰收金融、人人贷、陆金所、团贷网等平台的优质互联网金融企业，在过去几年间以小额分散、门槛低、收益高的优势，为老百姓和小微企业开拓了参与金融活动的直接渠道，在信贷（P2P网贷）、支付结算（第三方支付、移动支付）、投融资（互联网基金、互联网证券、互联网保险等）、征信体系建设（大数据金融）、风险管理与防范（大数据、云计算应用）等多个领域推动了普惠金融的实现。

下一个五年布局“稳中求进”

当下，互联网金融行业中的合规、风控竞技已然进入下半场，网贷市场现存的2000多家平台都在积极拓展布局。“无论是傍大腿、抢优质资产，还是创新模式，互联网金融的根本是风控这点不会变。”大丰收金融董事长杨汉军表示。大丰收金融对存管银行的考察也非常严格，经多方筛选选定了——全国城商银行排名第二的上海银行作为合作的存管银行。在项目方面，平台上任何一个投资项目都会通过7层严格审查，并提供担保机构担保、债权公司收购、风险保证金代偿三重保障模式。严格风控成为大丰收金融多年来项目逾期率0%的有力保障。

对于大丰收金融而言，下半场的竞技在合规整改的同时，将加强与大数据、人工智能、生物识别、数字加密等前沿科技手段的融合，通过前沿技术服务的引入，进一步提升平台在线解决问题能力，包括资产的筛选和把关，充分保障用户资金安全。

产品布局方面，秉承过去三年“稳中求进”的运营风格，在保证产品风控的前提下，大丰收金融还贴心为用户设计了智存宝、活期宝等创新网贷智能投资工具，为用户提供更加便捷、贴心的理财服务。同时，大丰收金融未来将在消费金融、园区金融、供应链金融、房地产金融等垂直细分领域发力，广泛且深度地挖掘优质资产，将平台发展为涵盖P2P、理财、交易、众筹、线下消费支付等业务板块的综合型互联网金融新平台，为用户提供更安全的资产项目和更优质的投资体验。