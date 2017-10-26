专访浩辰陆翔：立志做全球CAD市场领跑者

10月20日，在苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称：浩辰软件）举办的浩辰CAD2018新品发布会上，这款全球最快CAD软件平台在业界、学术界引起了广泛关注，孰知，几年前，这一光环还属于国外企业。会后，苏州浩辰软件股份有限公司总经理陆翔接受媒体专访，谈浩辰CAD及浩辰云图等系列产品，以及浩辰发展历程、未来布局相关话题。

直面国外垄断浩辰是长跑型公司

以往在计算机辅助设计(CAD)软件领域，国外软件占据垄断地位，国内一些软件公司多为二次开发产品，缺乏自主知识产权的核心技术。浩辰CAD为首的民族品牌的崛起和成长，才彻底打破了国外品牌长期高价垄断中国CAD市场的竞争格局。

陆翔表示：“浩辰软件是一个适合长跑的公司，原来我们定位是一个追赶者，更多的是专注和坚持，不断缩小与国外CAD软件的差距。但我们浩辰CAD2018版本在性能速度以及协同设计研究方面的突破，标志着浩辰进入一个创新的时代，我们从原来艰苦的追赶，跨越到了创新超越的时代。”

浩辰25年来一直致力于CAD软件产品的研发，研发起步较早，始终坚持自主创新，具备完全的自主知识产权。在业界看来，浩辰CAD2018对标的是国外同类跨国公司软件，发布会现场演示中，浩辰CAD2018在很多技术上都是秒杀竞品。

如今，浩辰CAD覆盖全球110多个国家和地区，正版用户超过42万家，国产CAD连续八年稳居第一，浩辰成为了全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一。

移动互联网带来契机全球最大的移动CAD研发企业

陆翔介绍道：“除了PC端的CAD的持续研发之外，2009年浩辰开始探索性地研发移动端软件，当时只有浩辰和国外某知名企业两家在做移动CAD，可以说是敏锐地把握了市场机会。”

移动互联网和云计算对CAD行业来说，是又一次“工业革命”，浩辰在移动CAD快速迭代和创新的市场开拓之外，公司还同步发布了国内目前唯一的网页端CAD，用户无需安装任何软件，直接通过浏览器进行打开、编辑、分享和管理CAD文件等操作，实现了CAD “云端化”，利用“云存储”实现了图纸的共时共享，如今，浩辰已经形成了基于移动端、网页端和PC端的跨平台的浩辰云图CAD，为用户带来更加便捷灵活、适应更多应用场合的图纸浏览、编辑和交互协同。

目前，浩辰移动CAD产品在全球已经拥有了1500万的用户，成为了全球最大的移动CAD开发商，合作企业包括中国中车、中机互联、格力地产等。

业绩屡创新高战略挺进国外市场

凭借与世界同步的技术、无可比拟的性价比、高度兼容性以及基于本土需求的独立研发，浩辰软件市场表现卓越，业绩更是屡创新高。不仅入选中央企业集中采购软件品牌，也是行业龙头企业采购时的理性选择，覆盖了56%的制造业用户和44%的工程设计行业用户。

陆翔强调：“未来公司会把海外市场开拓作为公司的战略性目标，我们会选择重点国家打样，打样模式成功后，我们再把经验复制到其他国家。”

（左二苏州浩辰软件股份有限公司总裁陆翔接受记者采访）

公司于2007年启动海外市场布局，其软件产品在海外市场的日常使用率高达82.5%以上。现在，在移动CAD产品——浩辰云图的带动下，大大提升了浩辰软件的市场拓展速度。以韩国为例，正是浩辰云图帮助浩辰CAD短短一个月内迅速获得了上万用户。浩辰CAD平台软件目前已拥有中文、繁体、英文、日文、俄文、韩文、德文、法文、西班牙、希伯来等14个语言版本，并与众多国外经销商、知名企业保持了密切的合作关系。

陆翔指出：“PC端的CAD软件市场，经过30多年的发展，已经形成了非常成熟的市场格局和龙头企业。但移动互联网和云计算的到来，给CAD行业带来了重新洗牌的机会，目前浩辰在移动端经过多年的积累，依靠核心技术和海量用户规模的先发优势，已经逐步成长为行业的领跑企业。未来浩辰将移动产品为契机，带动网页端和PC端产品，形成PC端、移动端、网页端为一体的跨平台CAD解决方案，这是我们国产CAD实现弯道超车的好机会，浩辰软件立志用三到五年全球CAD市场的领跑者。”

来源：中国网