智能手机回归本质，保千里打令V10S如何让生活更美好？

智能手机的风口接下来向哪个方向吹？是速度更快、内存更大、配置更高，还是拍摄更好？纵观今年的智能手机江湖，从四摄拍照到人像摄影大师，大多将目光聚集于拍摄功能。其实，若讲拍摄，这些都算是小步迭代，而真正具有创新性、颠覆式的非VR手机莫属。当华为、三星、苹果都纷纷发力之时，打令VR手机却一骑独尘，饮得头啖汤，以技术优势获取政策红利，成功开创市场蓝海。尤其是近期，不仅在盛会上大出风头，引众多中外现场记者竞折腰，而且即将在中国联通、国苏迪乐等线下实体渠道全面铺开。所以对于消费者而言，该好好考虑一下，如何拥抱VR浪潮，通过打令VR手机创造一个美丽新视界。

10年前，当苹果推出第一代iPhone的时候，你可能还在质疑智能手机能否普及，就如同今天，当保千里打令V10S手机从生活记录、社交、娱乐、消费，甚至商业营销等全方位介入你的生活时，你还在犹豫是否接受VR手机吗？你所能做的，就是拥有一款打令V10S手机，以及如何让自己成为玩转VR手机的“范儿”。

历史重演 VR手机引爆智能手机红利

历史总是惊人的一致。在智能手机市场，当年爱立信推出R380sc、RIM推出黑莓6210、诺基亚推出N73时，智能手机并未流行，直到2007年，苹果推出了第一代iPhone，才真正引爆全球的智能手机发展，不少用户甚至不惜卖肾只为买一个iPhone手机，各大厂商也都开始纷纷效仿之。根据Zenith发布的最新研究报告指出，2018年前，全球智能手机用户数量将会继续增长，其中中国智能手机用户数量将位居全球第一，达到13亿。

鉴古而知今，当初Facebook以20亿美元的天价收购Oculus引爆了VR市场，在第一代iPhone诞生10年后的2017年，打令V10S以VR全景拍摄手机而成为“真正的黑科技”，若问当下科技产品什么最热？当打令V10S莫属。刚刚结束的盛会上，该款手机被大公报、文汇报等多家媒体作为现场报道工具，VR直播、VR视频、VR图片，七天的会议，近百张VR图片让全球的亿万观众以更加直观的方式观看盛会，第一次“近距离”感受盛会，不管你在哪里，只要轻轻滑动手机屏幕，就可以完成各个方位的场景体验，各个细节一览无余，亲近感油然而生，人民网、中央电视台、工人日报、明报、南华早报，甚至朝日电视台记者都不遗余力的给予特写镜头，大加赞赏，图片集更是刷爆朋友圈。

“当前，拍照是智能手机最核心的竞争力，但很多手机厂商的竞争焦点仍然停留在双摄、美拍等维度，打令V10S手机无疑进行着一次大胆、革命性的创新。”业内人士表示。据悉，打令V10S手机搭载了迄今为止可量产的最薄的VR手机镜头，全球首创高速摄像头切换电路技术，拥有双镜头一体化共用棱镜中轴矫正、720°全维度球形空间拍摄、鱼眼畸变测量自动矫正等十几项独家VR技术，完美呈现水平、垂直360°全景视角。

回想过去，从几十万像素的傻瓜拍照手机，到现在的双摄像头千万像素手机，可想而知VR手机将是不可阻挡的潮流。媒体分析，就智能手机行业而言，产业发展已经进入高度成熟期，短时间内难有颠覆性的创新出现，近两年全球智能手机厂商们纷纷在外观设计、拍照等功能上寻求创新，但由于缺乏足够的门槛，导致智能手机产品在功能和工业设计上千篇一律，陷入高度同质化的竞争漩涡，难怪三星、华为、小米为首的各个国内外手机行业的巨头都看到了VR手机的商机和发展前景。

颠覆生活 VR手机应用场景丰富

从消费层面看，手机也不再是通话通信的工具，君不见大江南北、地上地下到处“低头族”，他们是在打电话发短信吧，非也！看视频、看图片、看段子……，他们消费的是手机中的内容。而VR以其无可替代的体验感、场景化正逐步受到青睐。以VR全景拍摄、全景视频，甚至全景通话为主要功能的VR手机将成为VR原生内容的创造者。而打令V10S既是内容的生产工具，也是内容制作、承载平台，更是互动社交与场景化营销设备。

VR拍摄将是打令VR手机颠覆你生活的第一步。再比如，中国人聚餐喜欢合影，使用传统的手机拍照，拍全张台的人一半是背影，现在，把VR手机摆桌面中间一拍，啥都有了!又比如，通过购房平台的VR看房技术，购房者足不出户就能观看360度全方位、立体的楼盘样板间。此外，演唱会直播、论坛拍摄、K歌合影、地理位置分享等诸多生活场景都可以通过VR手机获得全新感受。

除了直接改变消费者的日常社交生活外，凭借在硬件、软件和功能应用上的上乘表现，打令VR手机能够更多的应用到商业发展范畴。通过定制LOGO、全景信息展示、地图导航、专场优惠券、门店列表、商城链接、互动社交等个性化模板，创造“VR+”价值，可应用于旅游、聚会、演唱会、商超、直播、餐饮、美容、4S店赛事、婚礼、活动等场景，成为商家拓客、锁客、留客，提升转化率的新的营销工具。

正如打令智能CEO唐德川在接受媒体采访时说的，打令VR手机不仅是一种VR拍摄和通讯工具，为消费者创造VR内容，更重要的是它代表一种生活方式，一种商业模式。科技如何才能创造价值？保千里作了一个完美诠释，以打令VR手机“智联传统产业，创造智慧生活”，不仅促进了VR的普及化、大众化，而且为商业应用提供了全新的基础设施，有效助力企业进行业态升级与模式创新。

良好的前景预期，让VR手机受到投资者、手机上下游厂商的一致看好。自打令VR手机举行发布会以来，不仅取得了良好的预售效果，京东、天猫等线上平台已全部启动，中国联通的全国营业网点、国美、苏宁、迪信通、乐语等传统销售渠道也在逐渐铺开。有望在月底实现全国范围内的覆盖。接下来，打令V10S手机将在全国各省举行线下订货会与体验秀。线上线下齐发力，各种渠道打通后，打令V10S手机将与消费者零距离接触，真正融入到生活商业的方方面面。颠覆，指日可待。