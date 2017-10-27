全面提速！明年更多国企将加入混改大军

017 年下半年以来，国有企业尤其是地方国企改革动作频频，在资本市场，目前已经有 32 家地方国企正在停牌筹划重大资产重组。业内人士指出，十九大报告强调深化国有企业改革，发展混合所有制经济。2018 年，地方国企将迎来混改全面提速之年。

进程 多地国企改革加速推进

2017 年是国企改革全面推进并取得关键性突破的一年。广东、深圳、山东、山西等多个省市或出台了关于国有企业改革的指导性文件，或召开相关会议，地方国企的混合所有制改革呈现出全面加速的态势。

日前，深圳市属国资全系统混合所有制改革工作方案制定，对系统内法人企业整体混改情况进行摸底梳理，遴选出一般竞争性领域企业，特别是二级以下企业；2018 年，全面推进系统混改工作；2019 年，基本完成商业类企业的混合所有制改革，做到应改尽改、能混尽混。深圳市相关负责人表示，要坚持 ” 一企一策 “，应改尽改、快改早改，深入研究混改方案，有勇气、有魄力、有张力推动混改工作全面提速。

山东省近期出台了《关于加快推进国有企业改革的十条意见》（简称《意见》）。《意见》指出，要优化国有资本布局结构、加快国有企业转型升级步伐。分级建立国有资本布局结构战略性调整重点项目库，加快推动国有资本向十大产业和对新旧动能转换具有支撑保障作用的重要基础设施、公共服务等领域集聚。《意见》提出要建立支持资产证券化工作机制，2020 年底前，新增 3 家以上省属国企整体上市或主营业务上市，省属国企资产证券化率提高到 60% 以上。

今年年初，河南省在政府工作报告中首次提出要打响农村脱贫、国企改革、环境治理和转型发展 ” 四大攻坚战 “。 国企改革是经济转型的重中之重。目前，河南省已完成剥离省属企业办社会职能工作；省管工业企业精简法人单位 64 户，集团总部职能处室由过去的 20 多个普遍压缩到 10 个左右，管理层级压缩到 3 级左右。

国企改革，不仅要 ” 减 “，更要 ” 转 “。河南最大的钢铁企业安阳钢铁通过投资数十亿元的冷轧项目，实现由 ” 普钢 ” 向 ” 优钢 ” 转型。” 去掉中低档、无效的产品生产，满足市场对中高端钢材产品的需求。” 安钢集团党委书记、董事长李利剑说，目前安钢已经顺利扭亏为盈，步入健康发展的轨道。数据显示，今年上半年，河南省管企业实现营业收入 2051.6 亿元，同比增长 13%；实现利润 53.5 亿元，同比增利 85.1 亿元。河南能源化工集团、平煤神马集团、郑煤集团三大国有煤炭集团全部实现盈利。

在这些地方省市的国有企业改革中，混改占据了极其重要的位置。在资源大省山西，《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》指出，要在更大程度、更广范围内推行混合所有制改革，制定出台山西省国有企业混合所有制改革工作方案，率先选择 30 家左右国有企业开展混合所有制改革试点。而在此之前，山西省已经发布《省属国有企业发展混合所有制经济的实施意见》。

态势 32 家地方国企停牌待重组

证券市场是优化资源配置的重要场所。除了政府层面外，在证券市场，从央企到地方国企，近来国企类的上市公司动作频频，引进战略投资者、优化国有资本结构、推进混合所有制改革，各类国企呈现出全面加速整合的态势。

哈药股份 10 月 18 日晚间公告，此前公司实控人哈尔滨市国资委筹划与公司控股股东哈药集团相关的重大事项，涉及哈药集团层面的股权变更，以推进哈药集团继续开展混改。截至目前，相关各方已聘请中介机构，正在就混合所有制改革方案的细化和完善进行详细讨论，并已启动审计、评估工作。同时，哈药集团已成立专门工作小组，配合哈尔滨市国资委及中介机构开展工作。

重庆百货则在 10 月 13 日公告称，控股股东重庆商社集团正在筹划引进战略投资者以推进商社集团开展混改相关工作，该事项与重庆百货存在一定的关联性。10 月 20 日，该公司进一步公告称，截至目前，控股股东重庆商社集团正积极推动开展混合所有制改革方案筹划及论证等相关工作。

10 月 10 日，粤高速 A 发布公告称，收到控股股东广东省交通集团有限公司 ( 以下简称交通集团 ) 《关于广东省交通集团有限公司重组改革的告知函》，主要内容为：根据省国资委通知，由交通集团为主体，整合广东联合电子服务股份有限公司和广东省南粤交通投资建设有限公司。同一天，港股上市公司粤运交通也发布公告称，收到控股股东交通集团通知，交通集团将作为主体，整合广东联合电子服务有限公司和广东省南粤交通投资建设有限公司。

WIND 统计数据显示，目前沪深两市合计 1004 家国有企业（包括 352 家中央国有企业和 652 家地方国有企业）中，仍然有 50 家处于停牌状态，其中，处于停牌状态的地方国有企业就有 32 家，已经披露的停牌主要原因则集中在 ” 重大资产重组 “、” 拟筹划重大资产重组 ” 以及 ” 重大事项 ” 等。

趋势 明年将有更多国企展开混改

十九大报告指出，经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。要完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失。深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。

国务院国资委主任肖亚庆此前表示，国企混合所有制改革和其他改革一样，都是开放的，欢迎包括外资在内的各种所有制企业参加。

他同时强调，混改是国企改革的内容之一，而不是改革的全部，并不适合于所有的国有企业，将坚持 ” 宜混则混、宜控则控、宜参则参 ” 的原则。

混合所有制改革是国企改革重要 ” 突破口 “。截至 2016 年底，中央企业集团及下属企业中混合所有制企业占比达到 68.9％，省级国资委所出资企业及各级子企业中混合所有制企业占比达到 47％。

数量增多的同时，实施混合所有制改革的企业层级正从央企三级以下子企业逐步向重要的二级子企业和集团层面提升；混改领域也在拓展，目前在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等重点行业，两批共 19 家央企混改试点已经确立，第三批试点正在研究中。

肖亚庆说，混改效果的显现需要一个周期，不能指望一混就灵。他同时呼吁外界全面、正确、客观地看待中国国有企业，对中国国企保持开放，实现双赢、多赢。

业内人士普遍认为，2018 年将是中国国有企业加速改革之年，更多的国有企业将进行混合所有制改革。瑞银亚洲经济研究主管汪涛认为，十九大弱化具体经济增长目标，反而重点提到控风险、调结构、创新、生态、环保等等，反映政府对经济增长略微放缓的容忍度会提高。预料明年国企改革提速，包括加快产能和产业链整合，加大发展混合所有制及增加混改试点等。

野村证券也认为，国企改革将会提速，更多的国企将会进行混合所有制改革。多个行业中的领导者会通过收购或挤出缺乏竞争力的同业公司，来实现市场份额的扩大。例如消费类的啤酒、运动服饰、珠宝、纺织供应商，以及工业和资源行业，如电池、工程机械、物流、原材料、地产。信贷增速放缓、产能退出，环保及安全标准提升等因素，都将加速推进市场整合。

中国企业改革与发展研究会副会长李锦对《经济参考报》记者表示，十九大之后，地方国有企业改革将明显加快。按照十九大的部署，地方国企改革要遍地开花，不同层次向前推进。他表示，第三批国有企业改革试点，地方国企可能有相当大比例的参加，这样对地方的改革会带来很大的推动。目前地方的改革在重组组成集团化公司方面普遍比较重视，混合所有制改革大家都有积极性，但是有快有慢，有的力度比较大。他认为，混改已经形成了突破势头，从明年开始，地方国企混改将明显加快。

来源：经济参考报