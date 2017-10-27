百度的百日逆袭之战

智东西10月27日消息，今天清晨，百度公布了2017年第三季度的财报。财报显示，百度第三季度总营收达到235.3亿人民币（约合35.3亿美元），同比增长29%；净利润79亿人民币，同比增长156%。

2017年对百度而言，真可谓跌宕起伏。在经历了多事之秋的2016年后，百度决心全面扭转改革、肃清颓势，一开年便以一则重磅消息刷了屏——引入原微软全球执行副总裁陆奇空降百度出任COO，所有事业群组向他汇报。

大权在握的陆奇也没有让百度失望。甫一上任，他便大刀阔斧地进行了一系列部门整合，落成五大体系架构；核心业务调整，All in AI；人事变动，收编百度研究院；以及数次上亿美金的投资/收购/业务剥离……

在不到短短一年间，百度仿若大梦初醒，焕然一新。

如果以7月5日的百度AI开发者大会为分水岭，我们可以明显看到，在过去短短的100多天里，百度实现了一次惊天大逆转，股价呈直线式上升，市值增长了将近50%，甚至一度超越了历史巅峰，快要触摸千亿美元市值新高点。

与此同时，百度将人工智能（AI）提升到了公司核心使命的战略性高度，在“All in AI”的驱动下，百度将业务重心转移至内容分发、连接服务、金融创新、人工智能，新业务则集中在DuerOS语音交互平台和Apollo自动驾驶平台这两大平台的布局上。

从百度第三季度财报里我们也可以看出，一方面，AI正在通过底层技术驱动，推动百度搜索、资讯流等核心业务的升级与增长；另一方面，AI驱动下的语音、自动驾驶、云服务等新业务的逐步落地也为其开拓着更为广阔的想象空间。

百度，这个曾经三分天下，却一度处在舆论漩涡的中心的互联网巨人，在如今的人工智能时代下，正重抖精神、奋力前冲、一举迈入了冲击千亿市值的咽喉要道。

对百度而言，这是一个最好的时代。

1 财报亮点：利润大幅增长，AI驱动进步

1）营收增长29%，利润增长156%

要论财报，最受众人关注的当属营收与利润。

百度第三季度总营收达到235.3亿人民币（约合35.3亿美元），同比增长29%；净利润79亿人民币，同比增长156%。

虽然百度本次第三季度总营收低于华尔街分析师预期的37.5亿美元，但高于百度发布第二季度财报时预期的34.1-35亿美元。

净利润方面，剥离百度外卖业务为净利润的大幅度增长作出了不少贡献。2017年8月，百度外卖被以5亿美元+打包3亿美元流量的价格出售给了竞争对手饿了吗，正式退出O2O外卖市场。

百度本季度移动端收入占总收入的73%，高于去年同期的64%；活跃网络销售客户下降7%，但单位网络销售客户营收增长31%。

此外，本季度百度的研发费用为32亿人民币，比去年同期增长24%，主要由于研发人员相关成本增长。

2）AI驱动“搜索 + 信息流”传统业务增长

对于百度的传统业务来说，AI的意义一方面在于增加现有业务用户数量、提高用户粘度；另一方面则在于利用AI与数据资产推动广告平台的改进，组建“搜索 + 信息流”双引擎推动。

首先，不可否认的是，虽然百度经历了一些挑战和挫折，但百度主营核心业务——搜索——在中国市场仍具有不可动摇的地位。

拿百度搜索与京东的合作为例，通过“京度计划”计划，百度利用AI为京东进行千人千面自动化投放，自从7月初应用了信息流动态广告以来，京东获得了超过一倍的投资回报率，并大幅增加了在百度平台上的总支出。

在信息流方面，AI在百度的产品、用户体验、内容生态系统中作用开始凸显。比如，百度开始引入AI和内容分发的结合，使得用户规模+使用时长达到双重增长，DAU（日活跃用户）单时长收入超越今日头条，信息流业务以第三季度业绩为基准的年化收入也超过了10亿美元，在未来将会成为收入的重要支撑。

3）新型AI业务落地：DuerOS + Apollo 1.5 + 百度云ABC

除了驱动传统核心业务增长之外，百度的各类新型AI项目的逐渐落地也是本次财报的亮点之一。

DuerOS是一个对话式人工智能系统，同时也是一个开放平台。开发者及各类第三方智能硬件企业可以在DuerOS平台上获取软/硬件开发者套件，搭建自己的对话系统。

目前，DuerOS系统开始被搭载在了各类智能家居（TCL、联想、国安机顶盒）、智能手机（VIVO、小米）、智能车载（大众、现代、奇瑞）等硬件中，在第三季度里继续扩大着市场占有率。

与此同时，百度还在最近发布了Apollo 1.5自动驾驶平台，开源了如高清地图等重要服务。并宣布启动未来三年投资 100 亿元人民币、实现超过 100 个项目的投资的“双百计划”。

在第三季度里，Apollo生态系统的合作伙伴数量从54增加到70多个，不仅和奇瑞、江淮汽车、首期汽车等陆续签约，还和北汽集团与金龙客车达成战略合作，号称后年量产自动驾驶车辆。

此外，百度云智峰也在这一季度内举行，会上，百度发布了ABC-STACK、ABC一体机、XPU、FPGA/GPU云服务器、“ABC Inspire”技术标识等一系列云服务产品，并将行业解决方案扩展给媒体、金融、教育领域的企业客户。

2 亮眼数据背后：大刀阔斧整改，全面战略升级

上文提到，自从陆奇上台后，百度进行了一系列大刀阔斧的业务调整与架构调整。其中，业务调整包括一系列AI创企的投资并购、以及其他非AI业务的逐步剥离；架构调整则包括收编百度研究院、促进旗下五大业务体系稳步落成。

百度董事长兼CEO李彦宏、百度副董事长、集团总裁兼COO陆奇、以及百度CFO余正钧在点评本季度财报时都多次提到了AI对业务的影响。

1）业务调整：并购出售，All in AI

2017年2月，百度宣布收购1亿美元全资收购AI智能硬件平台公司渡鸦科技，创始人吕骋出任百度智能家居硬件总经理，直接向陆奇汇报。

2017年4月，百度宣布收购机器视觉软硬件解决方案公司xPerception。

2017年7月5日的百度AI开发者大会上，百度又宣布收购语音唤醒词供应商KITT.AI……

通过一系列的投资与收购，百度正逐步扩大着自身在AI领域的触角，并且呈现出投资的集中、专注、以及重视程度。

当然，有买自然也有卖。在百度对一系列AI创企进行投资并购的同时，它同时也在进行着对自身其他非AI业务的逐步剥离：

2017年1月，百度以12亿元的价格卖掉百度游戏。

2017年2月，百度宣布裁撤医疗事业部。

2017年3月，百度通过内部邮件宣布了对百度糯米进行组织优化和架构调整。

2017年5月，百度初对百度资本进行人事调整，7月底陆奇宣布重新架构百度金融服务事业群，计划让百度金融独立运营。

2017年8月，百度以5亿美元+打包3亿美元流量的价格将百度外卖售予饿了吗。

可以看到，百度的All in AI战略已经升级到了集团业务架构层面，百度正在逐步清理剥离游戏、医疗、外卖、金融等无关业务，这些项目或被裁撤售卖、或计划独立运营，未来百度的关注重心将会进一步凝聚于AI，落地在DuerOS及Apollo两大人工智能平台之上。

2）架构调整：肃清壁垒，控制内耗

除了对AI与非AI业务进行收购剥离外，百度还对自身业务群组进行了一次架构大调整。

2017年3月，百度自动驾驶事业部（L4）、智能汽车事业部（L3）、车联网业务（Car Life etc.）宣布合并组成智能驾驶事业群组（IDG）陆奇亲自挂帅。

紧接着，百度首席科学家、百度研究院院长吴恩达宣布离职，百度研究院被收编至新成立的AI技术平台体系（AIG）。

至此，陆奇手下五大业务体系架构正式落成，百度的整体架构也逐渐清晰明确。包括：搜索公司、新兴业务事业群组、金融服务事业群组，以及这次业务调整后新增的智能驾驶事业群组、AI技术平台体系。

百度在此前对外公布结构调整消息的稿件中提到，原有架构“不利于内部资源协调和业务统筹发展，外界也对相关业务的隶属存在疑惑”。

这是一个非常中肯的描述。原有架构中，同一范畴的业务团队有时会隶属不同事业群组、拥有不同汇报关系、资源数据不开放共享、造成重复投入研发，浪费人力物力（比如百度研究院和百度搜索团队中的研发部门）。

如今陆奇大刀阔斧地对各部门间的架构进行合并整改，清楚明确了各部门间的业务界限，避免数据闭合重复投入，并且能够有效肃清部门壁垒，控制内耗，对百度而言是一件“打扫屋子”的好事。

3 财报会议干货：移动端成为下一个增长引擎

在刚刚结束的分析师会议上，陆奇在回答分析师问题时称，百度将会将手机百度视为移动时代信息内容的旗舰产品。目前手机百度增长最根本的原因是“信息流和搜索”这两个增长引擎在驱动。一方面，由AI驱动的信息流服务可以更好了解用户的兴趣和需求，进而提供具有价值的服务；另一方面，搜索是互联网用户最基本的需求，因为人对信息和知识的需求一直存在，这两者的组合也是百度最重要的优势。

此外，我们可以 在第三季度财报中看见，百度营收成本中的流量获取成本(TAC)为人民币25亿元，在总营收中所占比例为10.5%，去年同期为14.2%，上一季度为11.9%，流量获取费用同比继续下降。

针对这个问题，百度CFO余正钧回答到，随着手机百度流量增长，百度流量获取的费用的确在继续下降。本季度里百度为百度外卖和糯米业务提供了5.22亿人民币的坏账补贴，如果去除这一部分，营销开支并不大。

人工智能是一个极具想象空间的未来市场，从如今国内外产学研界热火朝天的研发、投资、创业浪潮中可见一斑。今年7月时，我国国务院还印发了《新一代人工智能发展规划》，将人工智能上升为国家战略高度。从BAT到各大中小创企，无不在紧跟人工智能发展的步伐。

对于百度近三月来的股价与估值飞涨，一方面是资本市场对百度AI战略的肯定，另一方面则是估值理性回调，毕竟正如前文提到的，百度主营核心业务搜索在中国市场仍具有不可动摇的地位，此前的触底动荡只是几次重创下的颓靡姿态。

4 结语、AI时代的千亿想象空间

从第三季度财报中我们可以看出，百度，这个曾经三分天下，却一度处在舆论漩涡的中心的互联网巨人，如今正重抖精神、奋力前冲、一举迈入了冲击千亿市值的咽喉要道。如今在估值理性回升的前提下，百度已经从第二阵营的短跑冲刺赛道换回了第一阵营的巨头长跑赛道，同时也来到了一个关键节点。

如今人工智能还在研究早期阶段，各类新技术新研究日新月异，稍不留神便容易失去领先优势；想要人工智能商业落地、发展、甚至颠覆传统行业，更不是区区三两日便能达到的成就。

百度目前提出并切实执行着All in AI的战略核心，但离将技术研发投入转化成主业营收还需要一段时间——其他所有的人工智能公司都是如此。不过，百度自身有着积累多年的强大研发实力与基础，并且还在陆续重视并加大研发费用投入——财报显示，本季度百度的研发费用为32亿人民币，比去年同期增长24%。

与此同时，百度的各类架构调整与人事变动都还在继续紧锣密鼓地进行当中，在一个如此巨大的集团企业中，想要真正肃清部门壁垒、优化结构、控制内耗，百度还有一段更长的路要走，所幸已经在路上了。

来源：智东西 作者：Lina