吸引顾客，多点和物美都开始变身啦！

你家楼下的物美超市，正在悄然改变。近日，由多点Dmall与物美合力改造的新零售体验店在京开始试运营。

自从新零售的这阵风刮起，不管是电商还是传统零售商，都纷纷开始在线下开起了自己的新零售实验店，新玩家这边前有盒马鲜生后有掌鱼生鲜，老牌零售商这边，永辉有超级物种、百联有RISO系食、世纪联华有鲸选……

不同于开新店这种相对重的模式，物美转型新零售的方式是升级改造老店。在多点Dmall合伙人刘桂海看来，前者是“创造新世界”，后者则是“改造旧世界”。

刘桂海认为，效率提升是新零售的关键，不管是新店还是旧店，要做的都是通过技术手段来让效率和体验得到提升。传统商超的优势是在线下，店面资源、商品供应链和仓储，而电商平台的优势在于线上，流量、技术效率和大数据运营。

“我们和物美可以说组了个‘双打’，他有线下零售经验，我们有数据和对用户的观察，我们基于这些一起去做商品结构的调整，店内效率的的提升等等。”刘桂海告诉钛媒体。

多点把与物美的合作称为“Dmall+”模式，即双方通过系统的打通，对商品、物流、仓储、技术、会员、营销等方面进行一体化的改造，将卖场隐藏的数据互联网化，并与电商数据对接整合，以这些数据为基础，从人、货、场三方面来对门店进行重构。

从效率和体验入手“改造旧世界”

走进物美联想桥店，给人最直观的感受就是相较以前变的更加宽敞明亮。虽然面积从原来的两层削减为一层，但却没有拥挤感，货架间距变宽、高度变矮；生鲜区的散称商品大部分被标准包装的货品替代；动线相对传统超市更为简单，顾客可以从入口处快速的到达自己想去的区域。



此外，其他新零售业态店的“标配”在这里也能看到，商品全部采用电子价签，引入以现制海鲜为代表的餐饮服务。

这家物美超市的升级改造，可以归纳为两个方面：提升店内效率、优化用户体验。

运行效率的提升，主要从仓配售三个环节着手。

首先，通过大数据帮助门店进行选品优化，从而提升店内坪效。店面在由两层缩减为一层后，目前的面积大概在6000平米左右，相应的，店内SKU也从13000个降到了11000个，同时生鲜产品占比增多，由原来的30%-40%，增至50%。

而一些店内不销售的商品，则被放进了多点的次日达业务——全球精选，如果某个商品在线上很受欢迎，也会被引入线下，以此来保证商品的丰富度和灵活性。

其次，设置快速周转的前置仓，缩短捡货时间，通过提供配送服务，让整个店的辐射半径可以覆盖到周边3公里，增加了线上顾客的场景，提升复购和转化率。目前配送人员大部分为多点的自有员工，还有一部分是众包物流和店内店员。

同时，目前店内已经全部采用电子价签，多点和物美在将商品库存打通后，可以通过电子标签做到线上线下同价，同时还可以实时更新库存，帮助门店及时补货、快速拣货。

再者，为了改善收银台前的排队现象，多点还分别在今年年初上线了“秒付”和“自有购”两项功能。

通过“秒付”进行支付，用户可以省去报会员卡，刷银行卡等环节，在结账时打开App摇一摇，就能生成电子会员码，同时该条形码也是付款码，工作人员扫描后会自动扣款。目前，“秒付”已经接入了微信、支付宝、银联、门店储值卡等多种支付方式。

对于一些选购商品不多（“自有购”目前支持15个SKU以下自助购物），不想去收银台排队的用户，还可以采用“自由购”的功能。用户通过多点Dmall APP可以扫面商品二维码，加入购物车，完成结算后就可以在出口处扫码出门，门口的显示屏上会出现顾客购买的商品，防损员会根据商品属性、用户信用等级等纬度来判断是否还需要核对。



在购物体验优化方面，首先是增加多点自由购业务的推广和引导比重，引导顾客使用自由购功能结账，缓解用户排队结账的困扰。

其次是针对堂食服务，增加自由购二维码验证区，方便用户在堂食时可以随拿随买、随买随用。现在店内增加了波士顿龙虾、帝王蟹等中高端产品，通过堂食区设立的自由购二维码验证区，顾客可以现场品尝到这些新增中高端食材。

再次则是通过对店系统打通，让线上用户既能够享受线上线下一体化的优惠活动，同时缩短等待配送的时间。

此外，在动线设置上，不再有以前传统超市中央主动线，用户可以用最快的速度到达自己的目标区域，并且入口即是出口，尤其可以方便一些选购商品不多的用户。

刘桂海坦言，这样的设置对他们来说确实是一个不小的挑战，这意味着卖场不能再对一些商品和区域进行引流，不过，这样做也带来了一些好处，增加了卖场对于一些上班族或者一些赶时间的人的吸引力，让他们也可以方便的来购买便当等商品，补上了便利店“快进快出”的优势。

而这样的改变也帮助物美吸引了不少年轻用户，据刘桂海透露，在物美打通会员不到1年的时间里，卖场会员的平均年龄已经下降了3岁，会员增长超过了物美过去22年的总和，目前有80％的用户都在使用多点APP。

多点不只是“物美电商部”

2015年4月成立的多点，在O2O盛行的时期扩张十分迅速，曾一举拿下全国20多个城市，不过随后因为盈利模型不清晰，让烧钱扩张的模式难以为继。

2016年，多点开始收缩战线，并发布了相关声明，称“离开是为了更好的归来”。多点前任CEO林捷在当时表示，“多点的管理团队做出了收缩止血的决定，将主要力量集中在北京，在北京把模式跑通、有了明确的盈利模式之后，我们才会再走出去。”

收缩战线之后，多点就开始与物美进行深度捆绑，不过一方面因为与物美的投资关系，另一方面因为合作商家多为物美系（比如新百的最大股东就是物美），这让多点一度被外界称为“物美电商部”。

对于这个问题，刘桂海也首次进行了回应。刘桂海告诉钛媒体，物美在多点是没有股份的，是物美董事长张文中个人在多点有投资。

对于收缩战线的原因，刘桂海也做了进一步解释。“那个时候我们每个月净亏损有7000万，这是一个非常庞大的数字，即便我们融资规模很大也承受不住这么大的一个亏损，所以我们在想是不是我们的模式有问题，是不是我们走错了方向。我们觉得，先得在一个地方把我们的模式跑通。”

而物美就是一个不错的试验场所，因为它有大卖场、标超、便利店等多种业态，既有新店也有老店，同时还有着多年积累下来的相对完善的供应链体系，所以多点决定从物美开始做深度尝试，把模式跑通后，再复制到其他地方去。

在拓展新合作商家方面，刘桂海坦言，确实也遇到过一些困难。一方面，一些商家会介于多点与物美的关系，对于交出自己的商品、会员数据不是很放心；另一方面，一些老牌零售商对于自建电商平台还未死心，还寄希望于自己摸索尝试。

“一些线下零售商想要砸个几千万来做电商，最后都会发现做不成。我们每个月在技术迭代上的成本就有上千万，十亿融资里面得有接近一半的钱是烧在了技术系统投入上。我们这个模式有两个壁垒，一个是需要持续性的投入，第二是需要一个规模足够大、业态足够多的试验田，所以并不容易被复制”。刘桂海说道。

针对一些商家“缺乏安全感”的问题，多点也给出了三种层次的合作方式。一种是全体系打通，也就是与物美的合作方式；第二种是保持商家原有的商品、会员等体系的独立，然后将多点的系统接入进来；第三种是只帮商家做线上配送，不调用商家的任何数据。“其实有很多商家在合作一段时间后会说，’我们下一步要不要把那什么再打通，我们觉得那样效率更高，’所以对于商家的说服是一个循序渐进的过程。”

据刘桂海透露，除了新百、中百等一些近期签下的商家，还有一些商家的合作正在沟通中，目前已经确定有两家非物美系的商超要接入多点。此外，多点的新一轮融资也已经进行了一部分，将于年底前全部完成，此轮融资也将主要用来城市和商家的拓展上。

来源：钛媒体