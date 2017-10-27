柳传志、马云、史玉柱力荐商业纪录片《简一·赢在中国》首映

10月24日，柳传志、马云、史玉柱共同力荐，王利芬率队精心打造中国首部企业转型实战纪录大片“《赢在中国·简一大理石瓷砖商业纪录片》首映礼”于广州举行，同期纪录片在优米网独家上线。

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《赢在中国·简一大理石瓷砖商业纪录片》首映礼活动精彩花絮

首映礼现场

新版《赢在中国》

聚焦过剩时代的企业竞争战略

《赢在中国》创立于2006年，涌现出大量精英管理人才，为国家经济发展和创业环境塑造起到了极大的助推作用，受到经济界马云、柳传志、王石、史玉柱等著名企业家和多位重要人物的关注及点评。被称为迄今为止中国最具影响力的创业节目。

今年，由当代中国最具号召力的媒体人、优米创始人、新版《赢在中国》导演、制片人王利芬精心打造的新版《赢在中国》震撼来袭。直面过剩时代企业竞争的难题，在零售业、金融服务业和传统行业选择三家转型升级表现突出的企业，用近1000个小时艰苦卓绝的努力精心打造了三集商业纪录片，剖析他们转型成功背后的逻辑，为企业家、创业者提供企业转型升级的路径和方法。

王利芬发言

简一作为传统制造业创业代表成为新版《赢在中国》三大案例之一，凭借不断追求的技术创新，在竞争战略护航下实现逆势增长，出口62国，高端用户突破百万，赢得行业一致好评。王利芬现场发言中提到，简一是传统行业中让人眼前一亮的一颗明珠，实现了从产品驱动到品牌驱动的升级。传统企业转型要一步一步来，但是我们看到了不一样的简一。

用商业竞争视角

看简一从产品驱动到品牌驱动

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新版《赢在中国》简一篇精彩花絮

首映礼现场，《赢在中国——好产品如何成为好品牌：简一大理石瓷砖》40分钟精华版纪录片首次曝光，以简一发展战略为故事主线，深度对话简一人，从多层次多维度解读简一如何在经历价格血战之后找准方向，开创全新的大理石瓷砖品类，并进行高端定位这一差异化竞争战略，从产品驱动到品牌驱动，取得阶段性成果背后的故事。

首映礼现场

精彩内容要点

l “瓷砖的本质是什么？”2009年简一带着这一问题回归消费者思考，并首创“大理石瓷砖”品类；

l 陶瓷行业品牌识别度低，号召力弱，简一走高端定位差异化竞争战略赢得顾客选择；

l 陶瓷行业关注度低，简一把广告传播放在战略首位把瓷砖品牌植入消费者心智；

l 拒绝建材价格套路，2016年简一全国实行明码实价，打破消费者对建材的消费习惯；

l 将消费者购砖的过程优化成一套解决方案体验，2017年简一重新定义高端瓷砖服务体验；

··············

观影后，君智竞争战略咨询董事长谢伟山解读简一大理石瓷砖竞争战略核心：“企业家要敢于打破长期习惯的行业范式，走一条与众不同的发展道路。”他说道，简一这部片子不仅展示了团队和企业研发的精神，为中国原创提供了一些努力的原型。

谢伟山现场发言

用简一赢在中国

看中国传统制造业转型出路

中国传统瓷砖制造产业现实情况是：品牌识别度低，品牌号召力弱，瓷砖生产企业多而分散，产业集中程度低，传统制造业的转型出路在哪成为近几年热议的话题。对陶瓷行业而言，这是一个最坏的时代也是一个最好的时代。坏的是，大浪正淘沙，预期在下一轮消费竞赛中，留在牌桌上的企业会逐渐减少；好的是，电商经济崛起与消费升级，倒逼陶瓷企业要重视商品迭代和服务提升。

简一开创全新的大理石瓷砖品类，定位高端，顺应消费升级大趋势。2016年，简一大刀阔斧进行战略调整，率先在行业内实行明码实价，聚焦消费者价值，实现从产品驱动到品牌驱动的转型，成功突破围剿，在同行的竞争中打了一场漂亮的进攻战。

首映礼启动仪式

简一大理石瓷砖董事长李志林上台感谢所有朋友对简一的关注和支持。在现场发言中他提到，在传统行业转型升级的路上，简一做了一些思考。不管市场如何变化，简一立志做世界上最好的大理石瓷砖，让更多的消费者享受自然之美的这个初心不会变；为顾客提供优质的产品和极致的服务经营理念不会变；在自身发展的同时，为行业的健康发展做一点事情，为中国陶瓷伟大复兴尽一份责任，这个梦想也不会变。

李志林现场发言

在这里，我们仿佛看到中国传统制造业别样的机会。在这个最能代表中国(China)的行业里，简一大理石瓷砖以高端品牌建设、产品技术创新、服务与体验升级、主动参与国际化竞争，真正关注用户需求等关键点使品牌走向高端赢得顾客选择，从好产品向好品牌转变。回顾九年转型历程，简一的创新思路及竞争战略对当下传统企业实现转型升级有着重大的启迪和借鉴意义。

首映礼现场，优米网创始人王利芬、君智竞争战略咨询董事长谢伟山、君智竞争战略咨询总裁徐廉政、佛山陶瓷行业协会秘书长罗青、常务副秘书长毛国中、中国建筑装饰协会设计委副主任罗杰、腾讯家居总裁蔡钺、亚太酒店设计协会秘书长刘坤、《设计家》杂志主编许晓东、简一大理石瓷砖董事长李志林、国内营销总经理邱文胜以及简一工程战略合作方代表嘉宾，老客户代表嘉宾，品牌服务商代表，广东卫视、羊城晚报、广州日报、新浪家居、腾讯家居、陶城报等70多家权威媒体共计300多人莅临出席。

简一如何奇袭高端?

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