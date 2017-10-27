老用户不能选新流量套餐 工信部：已约谈

对于通信运营商的流量套餐不能进行自动的产品迭代问题，工信部信息通信发展司司长闻库今日表示，工信部已经约谈了三家基础电信企业，要求企业采取措施，在除了双方合约另有约定外，不得限制用户的资费选择权。三家运营商均表示将严格执行有关规定，妥善处理老用户限制选择套餐的问题。

国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，通报 2017 年前三季度工业通信业发展情况，并答记者问。有记者问，近来不少用户反映，从经济实惠的角度上希望能够准入到互联网套餐，因为互联网套餐可以自动让老用户自动升级到更优惠的新套餐之中，而相反运营商的流量套餐不能做到这一点，不能进行自动的产品迭代，请问接下来是否有进一步的政策推动老百姓能够享受到更多的新优惠，或者是否有可能出台让用户自主在运营商套餐和互联网套餐之间转换的一些政策？

对此，闻库作出回应，他称，很多用户向我们反映这个问题，我们收到用户这些反映之后，立即约谈了三个企业，要求企业采取措施，在除了双方合约另有约定外，不得限制用户的资费选择权。我们给三家企业提出了明确的要求：

一是要求企业严格按照 2006 年原来部里发的 630 号文件，这个是关于保障移动电话用户资费方案选择权的通知，以及后面还有一个通知文件，就是关于电信业务资费实行市场调节价的通告。这两个文件对这个问题有比较清晰的描述，我们希望三家企业严格按这个文件来执行，不得推出限制老用户选择资费的方案，并且要求企业来梳理排查现有的资费方案，如有限制用户资费选择权的行为，立即整改。

二是要求企业妥善处理用户相关的投诉，对于用户提出的套餐变更需求积极沟通解决，对于部分与第三方互联网公司合作推出的套餐，目前企业说需要系统改造，目前老用户还不能直接实现网上直接办理，我们要求基础电信企业应该为用户提供方便，通过人工处理的方式为用户办理套餐的变更相关手续。

三是要求企业明确对互联网类的套餐相关系统有一个改造计划的时间表，应该及时对社会公布，尽快实现为老用户在网上直接办理。

他指出，经过我们的约谈沟通，三家基础电信企业均表示将严格执行我们已经发布的有关规定，妥善处理老用户限制选择套餐的问题，后续我们将会密切注意这一情况的进展，切实保障用户的权益。

来源：新浪财经