阳光印网张红梅：我们天然就应该是独角兽，百亿甚至千亿美元才是我的目标！

无论是电子商务领域的阿里、京东，还是互联网社交领域的微信、微博，目前中国最为成功的互联网企业多是以B2C业务为主。

虽然近些年，B2B模式一直被投资人寄予厚望，被称为下一个腾飞的风口，但几年时间过去，B2B领域的互联网企业多数还是不温不火。

在整个B2B互联网领域乏善可陈的大背景下，有一家企业却异军突起，成为行业中意外的惊喜。这个惊喜就是阳光印网，阳光印网的成功已经成为诸多B2B企业关注与效仿的典范。

1结缘互联网

阳光印网创始人张红梅是一位女性创业者，并且是一位成功的连续创业者，阳光印网是她的第三次创业之路。

20多年前，张红梅在广州创办了一家传统的印刷企业，叫作宝丰印刷，并做到了广东印刷界的“四小龙”企业。当同行业对手都在扩张产能时，张红梅却敏锐的预测到，未来中国的印刷产业将有可能出现产能过剩。

于是张红梅选择停了下来。

1998-1999年，正逢中国掀起互联网创业的浪潮，阿里巴巴、腾讯、网易、百度、新浪、搜狐等众多耳熟能详的互联网企业都诞生于这个时期。张红梅也同样捕捉到了PC互联网产业兴起的机会，于是它创办了中国最早的个性化图书印刷网站，成为传统印刷行业中第一个与互联网相结合的企业。

然而，由于这个互联网印刷项目太过超前，时机并不成熟，张红梅在两年后停掉了这个项目。“原因很明显，连起码的支付系统都没有，宽带也不成熟，传几页文件都要半个小时，”张红梅回忆说。

第一次试水互联网印刷虽然以失败告终，但张红梅开始了与互联网的缘分，她一直等待着新的触网机会。

在停掉互联网印刷项目后，2002年，张红梅又创办了一家投资银行，主要经营资产处置和并购业务。从事投资银行的工作经历，让张红梅的的战略格局变的更为开阔。她认为对于传统印刷行业最核心的问题是，不缺产能，不缺智能化工厂，而是缺一个平台去优化整个行业的产能和效率。

2011年，随着互联网基础设施的成熟与用户习惯的养成，张红梅判断新的机会到来了。当所有人的目光都聚焦在To C互联网领域时，张红梅还是坚信To B互联网才是未来。

她选择再次进入互联网印刷行业，创办了阳光印网。

2让采购变得阳光

阳光印网虽然从张红梅最熟悉的印刷领域入手，但印刷只是它的一个切入点。

张红梅在过往经历中发现，在印刷这种高频次的、刚需的采购服务过程中，会产生很多新的采购需求。当一个企业用了印刷服务之后，企业客户往往会问，能不能给我们提供更多的服务，比如说定做广告衫、做展板。刚需的、高频的采购服务，一定能够带动其他产品服务，张红梅洞察了企业级采购领域的无限机会。

用互联网的技术打造一个采购平台，让采购变得阳光，让企业的定制品采购不再烦琐，这是张红梅创建新公司的初衷，所以她把公司命名为阳光印网。

2014年，张红梅开始将阳光印网的业务扩展到泛印刷领域。2015年，她又把阳光印网的业务重点从印刷电商转向企业采购。张红梅深受美国营销大师特劳特先生定位理论的影响，她为阳光印网制定了一个清晰的定位区隔，叫做“企业非核心事务采购”。

企业在非核心事务采购领域，往往需要耗费大量人力和财力，这是很多企业客户的痛点。张红梅针对企业客户的这个痛点，制定了几个核心目标。

“让企业客户用低于市场25%的采购价格获得最专业的服务；让产能过剩的优质供应商时刻接到订单，把效率发挥到最大化；节省客户在非核心事务采购上的人力成本；解决跨地域的难题。”

阳光印网模式的核心就是利用平台去解决需求方和供应方之间的信息对称，去进行更优化的资源配置。张红梅将之称为“企业级共享经济”模式。

张红梅说，“我经常在想我们的核心竞争力是什么，除了平台技术、精细化的运营管理，还有就是快速的供应链反应能力。这才能让很多新的SKU、新的品类到你的平台上面，能快速把客户需求解决掉，帮客户提供这样的产品。”

这几年，围绕着核心竞争力的打造，张红梅在后台技术搭建、SKU建设与供应链管理领域付出了巨大的努力。

首先，阳光印网在技术建设上不遗余力。张红梅将“从原材料采购到打造中间产品、到把最终产品交付到客户手中”的整个链条进行优化重塑，并通过信息系统将这一链条上的信息流、资金流和产品流打通。

在打通信息流方面，所有供应商，只要连入阳光印网的供应链IT系统，就能实现包括订单提醒、生产状态、物流状态等一系列的配套信息服务，将这一链条全部透明化，这就好比在滴滴上叫一辆出租车，距离多远，什么时候到都非常清楚。

在打通资金流方面，阳光印网利用本身的信用能力、融资能力和资源整合能力打造了供应链金融服务，阳光采买通，这一服务可以帮供应厂商在原辅料采购上提供强力的资金支持，减轻他们的资金压力。

在打通产品流方面，阳光印网大多数的供应厂商采购的原辅料品类基本一致，重合率达到60%左右，阳光工业超市可以通过整合原辅料的供应，让企业可以快捷便利的买到所需原辅料的同时，降低5%的采购成本，能让整体的采购流程更加高效畅通。

而且在财务结算方面，企业客户只需要一个月查看一次，就能知道本月物料采购花了多少钱。

另外，对阳光印网这样的平台电商来说，产品的价格和供应商的质量决定着客户的满意程度，阳光印网对供应商设置了严格的筛选和考核标准，对供应商的产能、设备、管理水平等都会进行严格的考核，具有独有的打分系统，质量好、价格低、效率高的供应商会排在最高一级，系统优先将订单指派给优质供应商。

To B业务看上去很艰难，但是其拥有巨大的市场空间，单印刷行业就是一万多亿级别的市场，企业采购领域的想象空间更大，更是几万亿级别的市场。

这个领域值得张红梅与阳光印网为之拼搏。

3每一滴汗水都不会白流

企业付出每一滴汗水都不会白流，这是张红梅经常给团队讲的一句话。阳光印网在B2B领域经过6年的深耕之后，也开始取得重大收获。

目前，阳光印网平台拥有1500多种产品品类，主要包括印刷品、市场营销物料、包装、耗材及礼品等定制采购服务；拥有1万家供应商资源，100万以上注册用户，其中交易用户达到30万以上，服务覆盖全国超过300多个城市和1800多个县乡镇。2016年营业额也已经超过12亿元，2017年营业额还有望翻倍。

阳光印网独特的“企业级共享经济”模式，不仅深厚企业客户认可，也受到了大型机构投资人的青睐。

2015年，阳光印网完成B轮融资，融资总额度超亿元人民币，由著名的投资机构软银中国与齐心集团联合投资。2016年，阳光印网又宣布完成由复星集团领投、软银中国跟投的3.5亿元人民币C轮融资。

在阳光印网的C轮融资发布会上，领投方复星集团表示，“我们的最终目标，就是将阳光印网打造成一家C2M模式下的独角兽。”

复星集团明显低估了张红梅的野心。

张红梅在C轮融资发布会上回应：“我们天然就应该是独角兽，10亿美元估值不是我期待的，百亿甚至千亿美元才是我的目标！”

4结语

相对于面向滴滴打车、Uber等个人消费者领域的共享经济，张红梅带领阳光印网所创造的“企业级共享经济”概念是一个了不起的创造。

阳光印网将消费领域的“拼车”概念运用到To B电商平台，对客户需求进行“拼单”，这种互创新的商业模式充分实现了资源的合理配置，释放了供应商的产能。

虽然B2B领域的创业项目依旧乏善可陈，但阳光印网给行业提供了一个可供借鉴的案例。

每一滴汗水都不会白流，张红梅带领阳光印网所进行的商业尝试，不仅仅只是自己获益，还有可能影响到整个产业的未来。

另外，作为一个美女创业者，本可以靠颜值吃饭，张红梅却选择依靠才华在男人扎堆的商业江湖站稳脚跟，她的成功也给更多的女性创业者带来了信心与鼓励。

来源：砺石商业评论