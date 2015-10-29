你今天的衬衫真的穿对了？

走进你的衣帽间，看一下架子上挂着的衬衫，它们的领子都是同一个款式吗？在正装中，衬衫虽然只是搭在西装里面衣服，但是露出来的领子和袖口注定了它也是诸多讲究的一件衣服。什么样的体型搭配什么样的领子，什么样的领子应该穿那种样式的西装，什么样的领子搭配什么样的领结领带……你开始迷糊了？下面且听我们一一道来。

数一数衬衫领子

尖领（Long Point Collar）

尖领型衬衫两边的领尖部位靠得较近，领部呈尖形，向下延伸。

尖领衬衫适合搭配较正式的公务西服和双排扣西服

温莎领（short point collar）

温莎领衬衫两边领子的尖端部分分得很开，在一百二十至一百八十度之间，领部呈方形，因温莎公爵喜爱这种领子而得名。

温莎领衬衫适合与传统式西服、非成套式西服及讲究的便装搭配，适合在非正式场合穿着，也是通勤用衬衫的选择。

标准领（point collar）

标准领型衬衫的领子是将尖领型和方领型的款式特点揉合在一起，既不太方，也不很尖，是一种最为常见的衬衫领子。

标准领衬衫在公务场所及社交场所中比较常见，适合与公务西服、非成套式西服及考究的便装搭配，在任何场合穿着都不会轻易出错。

扣领（Button Down）

扣领型衬衫的领角部位上有扣眼，领子形状偏大，接近尖领型的样式，在西方被称为“办公室衬衫”。打领带穿着和不打领带穿着都可以，但记得在打领带穿着的时候扣好领角扣。

扣领因为风格比较休闲，所以适合在一般时段以及休闲时段穿着，与职业西服、非成套式西服、夹克等便装搭配。春秋季节穿在毛衣、毛背心里面，或内配圆领、高领、V领短袖针织衫，会显得人时尚年轻。

冀形领 (Wing Tip)



这种领子立领的前领尖向外折翻，形似鸟翼而得名，是燕尾服、晨礼服、塔克西多等礼服用村衫上常见的领形，一般系蝴蝶结而不系普通领带。

立领 (stand up collar)



这种领子只有领座部分而没有翻领，因形似带子，故也称作 band collar 。

穿着这种衬衫一般不系领带，多用于活泼轻松的休闲味西服。

领针领（Pinned）

这种领子是在衬衫领片的部份，多设计了两片领片处，并留有两个小圆孔，以便别上领针撑起领带，让整体更加立体有型。

领针领最正式的衬衫之一，适合佩戴细领带，领口由领针固定后压在领带下，显得非常严谨，但因为领针的款式多变，又略显风骚。

圆角领 (round collar)



这是一种领尖抹圆了的领形，是一种古典领状，如今一般较为少见。

领子搭配你要讲究

每个领型都会有适合的脸型，选择适合的领型能让你更帅。

如果你是圆形脸，还经常被人说孩子气，你可以选择尖领、长领和有扣领，因为它们能拉长你的脸部线条，让你脸看上去瘦一个圈，最主要是会有点帅气；如果你是方形脸，那么圆领和标准领就是你的最佳选择。如果你是鹅蛋脸，那么在这里要说一句恭喜，因为你拥有挺完美的脸型，基本上适合任何领型；如果你是长形脸，那么你需要选择领口开口比较宽的领型，例如有扣领；如果你是倒三角脸，那么圆领能修饰你的脸部线条，让你看上去温和一点。

不少人穿衬衫可能会忽略了颈部的细节，如果你选择了一个扣上扣子会很拘谨的领型，你考虑的不是你要减肥，而是你要换一个领型。衬衫领子必须贴近喉头，但又要使喉头感觉舒服。有一种民间流传的测量方法是以可以插进一两只指头为宜。

另外还有一点需要注意，在正式场合一定要穿着硬领衬衣，软领衬衫适合在休闲时段穿着。

领子与领带

通常情况下，衬衫领子决定领带的宽窄大小。两领间距越宽阔，领带打得就越大。例如标准领和温莎领都适合打宽阔的领带。

冀形领因为是一种隆重复古的领子，所以在翼领下绑一个蝴蝶领结会很适合重要场合。但值得注意的是，适合蝴蝶领结的场合并不多，如果胡乱在任何地方使用，反而会显得滑稽。

较为休闲的扣领虽然属于软领，并不适合重大场合，但是内结领带也能好看，而且能休闲中透出一点品味。

来源：中奢网